Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: entra nel vivo la corsa per le medaglie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEI13.48 Ne combina di tutti i colori Kryzl ed è settimo a 1.94. E’ il momento dell’americano Benjamin Ritchie (-0.81).13.45 INFORCATA PER FELLER! Stava rischiando tutto, aveva 0.97 di vantaggio al secondo intermedio. Stava disputando una manche monstre. Ma quando rischi così, l’errore è dietro l’angolo. Adesso il ceco Kristof Kryzl (-0.76), 38 anni.13.45 Occhio ora a Manuel Feller. Lui può tutto. Parte con 0.76 di vantaggio, ma cercherà di incrementare, e non di poco.13.44 Della Vite inforca dopo il primo intermedio. Aveva già perso 31 centesimi.13.44 Partito Della Vite (-0.45).13.42 Dopo Della Vite, la gara decollerà definitivamente con l’austriaco Manuel Feller, determinato a piazzare una rimonta memorabile. Di sicuro rischierà l’impossibile, e anche oltre.