Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko 2-6 2-1, WTA Doha 2025 in DIRETTA: l’azzurra prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Scappa via il dritto lungolinea dial termine di uno scambio a ritmo forsennato.15-15 A metà rete il rovescio lungolinea della numero 37 WTA.0-15 Gran risposta di dritto da parte della lettone.2-2 Game. Non passa la risposta di rovescio del, che torna ora alla battuta.40-0 Settimo ACE della tennista di Riga.30-0 Peccato. Di un soffio in corridoio il rovescio incrociato della numero 4 del mondo.15-0 Prima esterna vincente della lettone.1-2 Controbreak. Poco reattiva Jasmine nell’uscita dal servizio. Tutto da rifare.30-40 Non passa la risposta di rovescio della tennista di Riga.15-40 Due palle del controbreak. Gran dritto in controbalzo della lettone.15-30 Doppio fallo.15-15 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di