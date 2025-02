Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: subito KTM in vetta poi Morbidelli, Marini e Bezzecchi, 8° Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.33 Di nuovo Luca! Il pilota del team HRC Honda vola in 1:31.100 e allunga a 307 millesimi il suo vantaggio su Pedro Acosta. Francorisponde in 1:31.371 ed è lui ora secondo 271 millesimi. Alex Marquez inizia con un 1:32.081, quindi 1:31.570 ed è quarto a 470 millesimi. Inizia i lavori anche Marc Marquez.04.30 Di nuovo in pista anche Franco, esordisce Alex Marquez, mentre Lucafa segnare un 1:31.887 e si rilancia con il record nel T1 per 4 millesimi, quindi 146 nel T2 e 89 nel T3. Chiude in 1:31.309 ed è primo con 98 millesimi su Pedro Acosta.04.27 Fabio Quartararo scende a 1:32.589 e si porta in nona posizione a 1.182 da Pedro Acosta. Tutti ai box ora, tornano in azione Lucae Fermin Aldeguer.04.24 Pedro Acosta sale al comando in 1:31.