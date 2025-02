Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: sempre Marc Marquez al comando davanti a Bezzecchi, Bagnaia nella top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.45 Che run per Pedro Acosta! Di nuovo record in ogni settore e crono di 1:29.904 il primo ad abbattere il muro dell’1:30!si porta a 1:30.214 a 310 millesimi. Tornano in pista Jack Miller e Maverick Vinales.05.42 Pedro Acosta non si accontenta, piazza di nuovo il record in ogni settore e segna 1:30.129 con 123 millesimi suche migliora a sua volta. Peccosi ferma ai box.05.39 Pedro Acosta vola al! 1:30.245 per lo spagnolo della KTM che si porta in vetta con 342 millesimi suche torna in pista.05.36 Peccosi rilancia, migliora di nuovo nel T1 ma lascia un secondo tra T2 e T3. Alexpiazza il record nel primo settore per 9 millesimi, quindi arriva al T2 a 323 millesimi dae chiude in 1:31.