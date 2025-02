Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: riparte il Day-1, Ducati e KTM in vetta, Yamaha vuole risalire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.39 Prosegue in pista il solo Somkiat Chantra, attualmente 20° a 1.973 dalla. Per il resto tutti fermi ai box in attesa che le temperature scendano.07.36 Marc Marquez inizia con un 1:39.826 del tutto interlocutorio e torna subito ai box.07.33 In azione anche Marc Marquez. Il Cabroncito ha concluso una prima parte molto positiva. Saprà confermarsi?07.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-11AlexMARQUEZPIT731:29.64901:29.6490Gresini Racing2PedroACOSTAPIT371:29.904prev0.255KTMRed Bull KTM Factory Racing3MarcMARQUEZPIT931:29.911prev0.262Lenovo Team4LucaMARINIPIT101:29.