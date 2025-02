Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Pedro Acosta vola in vetta davanti a Bezzecchi. Bagnaia non pensa al tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.54 Scatto di Fabio Quartararo che si porta al quinto posto in 1:30.654 a 750 millesimi da. Tornano in pista Alex Marquez, Franco Morbidelli e Luca Marini.05.51 Enea Bastianini migliora in 1:31.320 a 1.416 da, Brad Binder con la KTM ufficiale scende a 1:30.376 ed è terzo a 472 millesimi dalla. Le moto austriache danno risposte importanti.05.48 Ancora Marco! Il pilota dell’Aprilia migliora di nuovo e scende a 1:30.185 a 281 millesimi da. Enea Bastianini intanto è 11° a 1.528.05.45 Che run per! Di nuovo record in ogni settore e crono di 1:29.904 il primo ad abbattere il muro dell’1:30! Marcosi porta a 1:30.214 a 310 millesimi. Tornano in pista Jack Miller e Maverick Vinales.