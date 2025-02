Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez scappa subito davanti a Marini, Bagnaia cresce

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.54 Peccoinizia i suoidicon la consapevolezza di dover trovare il giusto feeling con la sua GP25 e, soprattutto, mandare un messaggio al suo nuovo ingombrante vicino di box,. Good Morning from ##ForzaDucati #DucatiLenovoTeam #pic.twitter.com/LTkdmANn1n— Ducati Corse (@ducaticorse) February 12,04.51 In questo momento stanno girando solamente Luca, Brad Binder e Alex Rins. Il pilota del team HRC Honda migliora nel T1 con 162 millesimi di ritardo, quindi alza il ritmo nel T2 e perde 7 decimi.04.48 Torna in pista Luca, attualmente terzo, quindio Bezzecchi spinge, migliora in ogni settore, arriva al T3 con un gap di 216 millesimi da, quindi chiude in 1:30.