Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez impressiona, bene Bezzecchi, Bagnaia 8°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.06 I piloti continuano a forzare. Alexpiazza il record nel T1 e T2 ma chiude in 1:31.030 e non migliora per 46 millesimi., a sua volta, vola nel T1 con 60 millesimi di record ma si ferma all’1:30.906. Francescodopo un 1:32.854 fa segnare un 1:32.181.05.03 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO LA PRIMA ORA DEL DAY-11931:30.58761:31.0751414335.4DucatiDucati Lenovo Team2PIT721:30.946110.3591:37.1651313330.2ApriliaAprilia Racing3Alex731:30.984120.397-0.0861:30.9841213331.