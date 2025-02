Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Marc Marquez devastante, Bagnaia per ora non si scompone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI12.09 La nostra lungafinisce qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!12.07 Riscontri poco significativi per, che ha girato poco nel pomeriggio senza andare alla ricerca della prestazione pura ma continuando ad effettuare prove comparative sulla GP25. Domani ne capiremo di più.12.05 Per avere un quadro più indicativo dei possibili valori in campo bisognerà attendere i long-run ed i time-attack di domani, quando tutti si concentreranno sulla preparazione del weekend di gara a. In ogni casoha voluto dare un segnale di forza, provando la simulazione di qualifica negli ultimi minuti della sessione pomeridiana e dando mezzo secondo ad un altro ducatista come Morbidelli a parità di condizioni.