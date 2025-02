Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez sempre al comando, Bezzecchi si porta in seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.07 Bagnaia si migliora ulteriormente in 1’31?051 e fa breccia nella top10 con un distacco di 1.257 dal tempo di. 12° Viñales con la KTM in 1’31?097.10.05 Bagnaia fa un passo avanti e gira in 1’31?103, salendo in undicesimaa 1.309 dalla vetta in questa sessione pomeridiana.10.02 Marctorna subito ai box, mentre prova a migliorarsi Aldeguer.9.58 Marcè di nuovo in pista.9.55 Scese, rispetto al primo pomeriggio, le temperature a. 35 i gradi, 44 quelli sull’asfalto.9.52 Ai microfoni di Sky Sport, Davide Brivio, team principal di Aprilia Trackhouse, ha confermato che il pilota Raul Fernandez non è al 100% ma è imnte il fatto che si trovi a.9.49 Joan Mir e Luca Marini sono nuovamente tornati al lavoro.