Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta a metà giornata, Bagnaia 7° insegue Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.15 Come sempre buoni riscontri dal team Ducati Factory., che aveva iniziato subito facendo il vuoto, si trova in terza posizione in 1:29.911 a 262 millesimi dal fratello. 34 giri per il Cabroncito che continua a mettere pressione a Peccoche, da par suo, è settimo in 1:30.351 a 702 millesimi con la netta sensazione di non aver mai guardato al cronometro.07.12 Molto più indietro, invece, il team KTM Tech3. Maverick Vinales è 18° a 1.464, mentre Enea Bastianini è 19° a 1.598 (con caduta). Le moto, che anche a Sepang non avevano brillato, stanno faticando parecchio. Il tempo stringe e l’esordio del GP di Thailandia del 2 marzo sembra davvero già in salita.07.09 Buoni segnali anche in casa KTM. Dopo le difficoltà di Sepang abbiamo visto, per ora, dei passi in avanti.