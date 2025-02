Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Alex Marquez comanda su Acosta, Marini e Bezzecchi, Bagnaia 6°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.24 Torna in pista Marccon un 1:32.052 e si rilancia. Franco Morbidelli gira in 1:30.964,Rins in 1:31.15206.21 Fabio Quartararo gira in 1:31.369, mentre Franco Morbidelli fa segnare un 1:31.479.06.18 Tornano ai boxe Luca. In azione, ma su tempi altissimi, Brad Binder e Jack Miller. Di nuovo in azione Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che entrano ora in scena.06.15 Mentre Enea Bastianini cade, senza conseguenze, nel T2 e torna subito in pista, Lucasi porta al quarto posto a 638 millesimi da. Prosegue e vola in terza posizione a 279.06.12 Marcè di nuovo in azione e inizia con un 1:31.548. Suo fratellogira in 1:30.641 e sale al settimo posto a 737 millesimi da Pedro