Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: Acosta in vetta davanti a Bezzecchi e Morbidelli. Bagnaia non pensa al tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.15 Mentre Enea Bastianini cade, senza conseguenze, nel T2 e torna subito in pista, Luca Marini si porta al quarto posto a 638 millesimi da Alex Marquez. Prosegue e vola in terza posizione a 279.06.12 Marc Marquez è di nuovo in azione e inizia con un 1:31.548. Suo fratello Alex gira in 1:30.641 e sale al settimo posto a 737 millesimi da Pedro. Si rilancia, fa segnare il record in ogni settore, arriva al T3 con 266 millesimi e stampa un 1:29.649, primo con 255 millesimi.06.09 Di nuovo Marco. Il romagnolo gira in 1:30.215 perdendo parecchio nel T4 e non migliorando il suoper soli 30 millesimi. Il pilota dell’Aprilia si rilancia e segna 1:30.305, quindi 1:30.242. Fermin Aldeguer, intanto, si porta a 1:30.948 ed è 12° a 1.044.