Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara- Milano, Champions League volley 2025 in DIRETTA: comincia il match in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Lungo il servizio dell’ex Modena, Piacenza e Lube.1-0 Attacco vincente Leal.PRIMO SET15.00 Lo starting six di: Sotola, Bidak, Kooy, Ma’a, Matic, Leal, Done (L).15.00 Il sestetto iniziale di: Kaziyski, Reggers, Schnitzer, Louati, Porro, Caneschi , Catania (L).14.58 Terminata la fase di riscaldamento, formazioni pronte a fare il loro ingresso sul taraflex di gioco. Targhetta speciale per Kaziyski, grande ex di giornata.14.53ha chiuso la fase a gironi al secondo posto nel girone C con 12 punti alle spalle dello Zawiercie. Per i turchi seconda piazza nel girone D, con 11 punti alle spalle di Perugia.14.45 Le parole di Mister Piazza: ”Abbiamo consapevolezza di affrontare una grande squadra. Hanno giocatori esperti che sanno tenere il campo e sanno rendersi pericolosi di continuo.