LIVE Halkbank Ankara- Milano, Champions League volley 2025 in DIRETTA: andata dei playoff di fuoco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno, benvenuti e benvenute allatestuale di, match valevole per il play-off della CEV. In palio un posto nei quarti di finale. Semaforo verde previsto per le ore 15.00.torna protagonista in campo europeo dopo aver chiuso la Pool C alle spalle dei polacchi dello Zawiercie. 12 i punti raccolti dai meneghini: frutto di 4 successi e 2 stop (sempre per mano dei polacchi). I lombardi sono tornati al successo nell’ultimo week-end di SuperLega battendo Padova in quattro set. L’è la seconda forza del campionato turco. Inha raccolto 11 punti, chiudendo la Pool D alle spalle di Perugia. Vietato sottovalutare i turchi, in grado di battere Giannelli e compagni a domicilio nell’ultimo match dei gironi.