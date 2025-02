Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 11-8 turchi più solidi in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-11 Out il missile in parallela di Leal. Check in corso.12-10 Errore dai 9 metri.12-9 Mani out Kooy che gioca sulla mano esterna di Reggers.11-9 In rete il servizio di Ma’a.TIME OUT11-8 Sotola passa con la diagonale mancina al centro.10-8 Squillo di Leal da seconda linea.9-8 Pipe vincente di Kaziyski.9-7 Invasione Louati dopo l’ attacco vincente da posto 4 su palla veloce servita da Porro.8-7 In rete la diagonale di Kooy dopo buona difesa di Sotola su Reggers.8-6 Errore Kaziyski dai 9 metri.7-6 Lunga anche la battuta di Sotola.7-5 Scappa via il servizio di Reggers.6-5 Diagonale okay di Reggers da posto 2.6-4 Gran palla di Leal in rotazione verso zona 1.5-4 Kaziyski mette la mano col pallonetto lungo che beffa Ma’a.