LIVE Halkbank Ankara-Milano 3-1 Champions League volley 2025 in DIRETTA | meneghini sconfitti e scarichi strada verso i quarti in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di giornata sui nostri canali.17.25 Il match di ritorno traedè previsto per martedì 25 febbraio alle 20.45. La partita si disputerà all’Ework Arena di Busto Arsizio, data la non disponibilità dell’Allianz Cloud., in campionato, è attesa dalla supersfida contro la capolista Perugia, domenica 16 febbraio alle 18.00.17.20perde una ghiotta chance di strappare almeno un punto nel discorso qualificazione. I ragazzi di Piazza, nonostante la rimonta nel primo set, hanno commesso troppi errori e sono parsi(specialmente nel secondo set). Il rammarico più grande rimane non aver sfruttato i 6 a set point a disposizione nel quarto set.