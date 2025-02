Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano 2-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: turchi meritatamente al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 In rete l’attacco di Sotola.QUARTO SET2-1 MATIC mura Reggers da posto 4 e firma il sorpasso dell’. Challenge in corso che conferma la non presenza del net touch.24-21 Tocco di Loauti sull’attacco di Sotola, destinato ad uscire.23-21 Palla morbida sopra il muro di Reggers.23-20 Lunghissima la battuta non controllata da Sotola.23-19 Sbaglia anche Caneschi in battuta.22-19 Diagonale okay di Louati.22-18 In rete la battuta di Kaziyski.TIME OUT21-18 Errore in attacco di Bidak che chiude il primo tempo in rete.21-17 Lunga la battuta di Kooy.21-16 Che giocata di Bidak, tocco liftato sotto rete che beffadopo un lunghissimo rally.20-16 Grande attacco di Kooy lungolinea da posto 4.19-16 In rete il servizio di Ma’a.