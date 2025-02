Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano 2-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: comincia il quarto set, meneghini a caccia del tie break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-11 Lungo il servizio di Ma’a.8-10 Errore in battuta Schntizer.7-10 Sfugge il servizio anche a Matic.7-9 Battuta lunga di Loauti.6-9 Primo tempo Schnitzer che scappa dal muro di Matic.6-8 Tocco di seconda di Ma’a.5-8 Out anche l’attacco di Leal.5-7 Fuori il primo tempo di Matic.5-6 In campo il pallonetto di Louati.5-5 Out il muro disull’attacco di Leal. Check in corso e palla confermata out per un soffio.4-5 Altro attacco vincente di Reggers.4-4 Fallo in attacco di Kaziyski.3-4 Fuori la battuta di Kaziyski.2-4 Errore Kooy dai 9 metri.2-3 S’infila tra il muro la giocata di Kooy.1-3 Diagonale vincente di Reggers dopo lungo scambio.1-2 Gran primo tempo di Caneschi.1-1 Pallonetto vincente di Sotola da posto 2.0-1 In rete l’attacco di Sotola.