Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano 2-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 9-13 Milano cerca di tornare in carreggiata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-19 Diagonale a segno di Reggers.16-18 Si spegne in rete la battuta di Schnitzer.15-18 Primo tempo velocissimo di Schnitzer.15-17 Mani ouy Kooy.14-17 Errore di Leal in battuta.TIME OUT14-16 Diagonale in campo di Kooy.13-16 Pipe okay di Kooy.12-16 Toccato il pallone d’attacco di Louati.12-15 Tira fuori Reggers da posto 2.11-15 Seconda a segno di Zonta.11-14 Tira fuori Caneschi in primo tempo. Chiude troppo l’angolo il numero 18.10-14 Dalla seconda linea, gran punto di Kooy.9-14 ACEEEE Kaziyski, un missile del bulgaro!TIME OUT9-13 Out la diagonale di Sotola.9-12 Senza tocco la sbracciata di Leal da posto 4.9-11 Sbaglia anche Reggers in battuta.8-11 Lungo il servizio di Ma’a.8-10 Errore in battuta Schntizer.7-10 Sfugge il servizio anche a Matic.