Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano 1-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: parte il terzo set, serve una risposta di Milano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Quarto tocco di.6-5 In rete la battuta di Caneschi.5-5 Tocco di Matic sulla sbracciata di Louati.5-4 Fa girare il braccione Leal.4-4 Fuori la palla di Kooy.4-3 Sfugge il servizio a Reggers.3-3 Tocco del muro turco sull’attacco di Kaziyski.3-2 Parallela anche di Sotola.2-2 Parallela a segno di Reggers.2-1 Evapora il servizio di Louati.1-1 Errore in battuta dei turchi.1-0 Out il muro disulla parallela di Sotola.SET1-1 SOTOLA chiude i conti con l’attacco da posto 2. Bruttissimain questo secondo set a totale appannaggio di.24-16 Punto Barotto con palleggio a due mani.24-15 Parallela di Kooy da posto 4.23-15 Buon primo tempo di Larizza su tocco di Zonta.23-14 Chiude troppo il colpo in battuta Schnitzer.