Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Milano 1-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 15-12 turchi in pressione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Altra sbracciata di Sotola da seconda linea, in diagonale.15-13 Errore di Ma’a nell’appoggio verso Leal.15-12 Squillo di Sotola in diagonale.14-12 Mani out Reggers.14-11 Sfugge via anche il servizio di.13-11 Lungo il servizio di Kooy.13-10 Nessun tocco sulla diagonale di Reggers.12-10 Mani out Kooy.11-10 Kaziyski passa con la soluzione al centro da posto 4.11-9 Sbaglia anche Ma’a dai 9 metri.11-8 Errore al servizio di Schnizter.10-8 Kaziyski a segno in parallela sporcata dal muro dopo un lungo rally.10-7 Kooy passa tra le mani di Reggers.9-7 Errore in battuta di Leal.TIME OUT9-6 Murata la pipe di Kaziyski.8-6 In campo la parallela di Sotola.7-6 Fuori la diagonale stretta di Leal.7-5 Quarto tocco di.6-5 In rete la battuta di Caneschi.