Oasport.it - LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart(4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders;. All. Conceiçao19.56 Buonasera e benvenuti alladi.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualecalcio inparte titolare.Inizia l’andata dei playoff di UEFAper i rossoneri. Contro il, la grande stella sarà, appunto, Santi: l’attaccante messicano giocherà da subito contro il suo passato olandese, con ilche ritrova subito la prima punta ceduta alproprio nelle ultime ore di calciomercato per una cifra considerevole.