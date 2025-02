Oasport.it - LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: Paixao sblocca la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Rossoneri in difficoltà, forte pressing del.7?che prova ad alzare il baricentro.5? Gol di, il terreno scivoloso confonde Maignan che manca la parata,1-0.3? Leao fermato dalla difesa olandese prima dell’ingresso in area rigore.1? Inizia la!20.58 Tutto pronto per l’inizio della.20.54 Giocatori in campo, inno dellain corso.20.49 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori.20.44 Santiago Giménez delè il calciatore con il miglior rapporto minuti-goal nelladi questa annata (minimo quattro reti), con una media di uno ogni 59 minuti (cinque reti in cinque presenze).20.39 Christian Pulisic delha segnato quattro reti durante la fase di campionato di questa, con Olivier Giroud ultimo calciatore ad averne realizzati di più per il club (cinque nel 2022/23) in una singola edizione.