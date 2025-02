Oasport.it - LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: occasione per Ueda!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Problema fisico per Paixao che prova a rimanere in campo.33? Leao fermato prima del tiro a botta sicura.31? Rischia ilcon Pavlovic su Paixao.29? Numero di Joao Felix che impegna il portiere del.27? Leao va giù, ma per l’arbitro non è rigore.25? Conceicao non felice della prestazione di Leao, si scaldano i giocatori in panchina.23? Leao per Joao Felix, pallone troppo lungo che viene bloccato dal portiere.21? Ancora grande pressing del, reparti delpoco collegati.19? Thiaw anticipa.17?che sembra poter prendere le misure alla squadra di casa.15? Destro di Joao Felix dalla distanza che non spaventa il portiere del.13? Conceicao urla “Non vinciamo un contrasto” fa capire il momento dei rossoneri.