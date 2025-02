Oasport.it - LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54che soffre dall’inizio alla fine del, Paixao segna e fa tremare anche la traversa.che dovrà avere un atteggiamento diverso se vorrà ribaltare il match.A tra poco per il secondo!45?il1-0.43? Paixao assolutamente devastante in questo.41? Ancora Paixao pericoloso, Walker in difficoltà.39? Grande occasione sprecata per Leao.37? Destro di Paixao chesulla traversa.35? Problema fisico per Paixao che prova a rimanere in campo.33? Leao fermato prima del tiro a botta sicura.31? Rischia ilcon Pavlovic su Paixao.29? Numero di Joao Felix che impegna il portiere del.27? Leao va giù, ma per l’arbitro non è rigore.25? Conceicao non felice della prestazione di Leao, si scaldano i giocatori in panchina.