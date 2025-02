Oasport.it - LIVE Feyenoord-Milan 0-0, Champions League 2025 in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54 Giocatori in campo, inno dellain corso.20.49 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori.20.44 Santiago Giménez delè il calciatore con il miglior rapporto minuti-goal nelladi questa annata (minimo quattro reti), con una media di uno ogni 59 minuti (cinque reti in cinque presenze).20.39 Christian Pulisic delha segnato quattro reti durante la fase di campionato di questa, con Olivier Giroud ultimo calciatore ad averne realizzati di più per il club (cinque nel 2022/23) in una singola edizione. Nel frattempo, è anche diventato il primo calciatore della Nazionale USA a segnare così tanti goal in una stagione di.20.34 Solo Charles De Ketelaere (cinque) dell’Atalanta ha fatto registrare più assist durante la fase a gironi di questaa differenza Igor Paixão (quattro) del