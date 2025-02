Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: ovazione per Cristicchi! Lucio Corsi è già rivelazione. La classe di Damiano David

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50: Se si cercano le emozioni,le regala a palate.e lacrime all’Ariston, come poche volte si è visto nella storia22.48: Teatrale, dolce, toccante, Simoneaffronta con delicatezza il tema della malattia della vecchiaia, in questo caso della mamma. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare. Quella fatica di doverlo accettare.22.46: “Quando sarai piccola” di Simoneesplora il delicato tema del cambiamento che accompagna l’invecchiamento dei genitori. Il brano racconta un rapporto profondo e commovente, dove l’artista si fa portavoce di una riflessione universale, legata alla tenerezza e impotenza che si prova nel vedere i propri cari trasformarsi nel tempo. La canzone, scritta come una lettera alla madre, descrive anche il legame con il padre e le emozioni legate alla memoria e alla cura reciproca.