Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: Damiano David ospite d’onore, in gara la prima metà dei cantanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26: Si tratta di cinque serate piene di musica, con un regolamento piuttosto articolato ma semplice: Il sistema di votazione della competizione prevede tre giurie: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, come novità, la Giuria delle Radio. Ieri laserata, nella seconda e terza serata, oggi e domani, le canzoni inverranno divise ae votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche in queste occasioni, saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza un ordine preciso. La quarta serata, dedicata alle Cover, vedrà tutte le 29 esibizioni giudicate con un sistema misto: il Televoto peserà per il 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio avranno ciascuna un peso del 33%.