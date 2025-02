Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: Damiano David, omaggio a Dalla! Lucio Corsi è già rivelazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52:7.5: tra le noti più piacevoli di questo. Testo infarcito di autoironia, melodia che funziona, decisamente il brano con la quota più alta di fantasia, e se ne sentiva il bisogno. Quando si dice al posto giusto e nel momento giusto.21.51: Divertente l’ingresso sul palco si Frassica, che scherza sul suo esordio in Tv, 29 anni, nove mesi e 18 giorni: l’hai fatto apposta ad invitarmi? Chiede a Carlo Conti21.49: Pettinato al contrario di Malgioglio, con il ciuffo nero21.48: Antonino Frassica, noto come Nino Frassica, nasce a Messina l’11 dicembre 1950 sotto il segno del Sagittario. Dotato di un talento comico innato, esordisce nel 1970 con il gruppo teatrale “I cantatori pelosi figli della cantatrice calva”, unalla commedia dell’assurdo.