Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: Alex Wyse e Settembre in finale nei giovani! Damiano David emoziona con l’omaggio a Dalla

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25: Carlo Conti spiega il regolamento del televoto21.23: Sicuramente perun momento importante nel suo percorso di crescita come interprete. Non solo rock per il frontman dei Maneskin21.19: Emozione forte, l’interpretazione dicon la presenza di Alessandro Borghi sul palco.21.17:è nato a Roma l’8 gennaio 1999, sotto il segno del Capricorno. Fin da giovane appassionato di musica, lascia il liceo classico nel 2014 per seguire la sua passione e intraprendere una carriera musicale con i suoi amici Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Insieme fondano i Måneskin nel 2015, nome che significa “chiaro di luna” in danese, scelto in omaggio alle origini nordiche della bassista Victoria. Il gruppo guadagna notorietà partecipando all’undicesima edizione di X Factor nel 2017, dove, nonostante la sconfitta in, il singolo Chosen diventa una hit.