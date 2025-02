Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: immediata rivincita dopo la Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti/e alladi, match valido per la nona giornata di ritorno della Serie A di2024-. A pochi giorni dalla finale dile Pantere e le lombarde si trovano nuovamente ad affrontarsi, in quella che ormai da diverse stagioni è diventata la grande classica del nostro Campionato.domenica ha conquistato la sua sestaconsecutiva, superando 3-0. Wolosz e compagne sono nettamente al comando della classifica con 21 vittorie su 21 match disputati, 63 punti ed appena 4 set persi, le Pantere, di fatto, sono già certe di chiudere la Regular Season in prima posizione.si conferma ancora una volta la seconda forza in campo, come testimonia la posizione subito alle spalle di, frutto di 17 vittorie, 4 sconfitte e 50 punti totali ottenuti.