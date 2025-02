Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: ennesimo dominio delle Pantere!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:10 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.22:09non ha il ritmo per contrastare, l’assenza di Orro ha sicuramente pesato ma in questo momento alle lombarde manca quell’amalgama di squadra che rende leimbattibile.22:07, al dodicesimo successo consecutivo controvola in classifica con 66 punti e 22 successi su 22 match giocati.25-16 Il match si chiude con un muro di Lubian su Egonu.24-16 In rete la battuta di Haak.24-15 Lanier regala nove match-point alle.23-15 Pallonetto di Egonu da posto due.23-14 Errore in attacco di Pietrini.22-14 Pipe imprendibile di Gabi.21-14 Primo tempo vincente di Heyrman.