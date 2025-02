Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-17, le Pantere dominano il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:13 Dominio a 360 gradi per le, che sono state migliori in tutti i fondamentali. L’assenza di Orro sta pesando, la differenza in regia tra Wolosz e Konstantinidou sta facendo la differenza.25-17si porta a casa unset dominato!24-17 Errore di Daalderop dai nove metri, ci sono 7 set-point per.23-17 Adigwe attacca in rete e Santarelli chiama time-out.23-15 Diagonale profonda di Daalderop.23-14 Ancora untempo di Lubian, le centrali distanno facendo sfracelli.22-14 Heyrman approfitta di una slash.22-13 Colpo profondo in posto sei di Daalderop.22-12tempo dietro mostruoso di Lubian.21-12 Errore in battuta di Fahr.21-11 Parallela imprendibile di Haak.20-11 Errore in attacco di Egonu.