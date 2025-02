Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 17-12, le Pantere mettono la freccia anche nel secondo parziale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-21 Primo tempo strozzato di Kurtagic.23-20 Errore in battuta di Sylla.22-20 Bordata di Egonu da posto due.22-19 Questa volta va a segno il primo tempo di Chirichella.21-19 Muro di Kurtagic su Chirichella.21-18 Sylla riporta le sue a contatto con un mani-out.21-17 Adiwge ricambia il favore.21-16 In rete la battuta di Cazaute.20-15 Questa volta Gabi passa con un colpo profondo in posto sei.19-15 Errore in attacco di Gabi.19-14 Mani-out di Pietrini da posto quattro.19-13 In rete il servizio di Egonu.18-12 Muro di Lanier su Egonu.17-12 Aceee di Haak!16-12 Lubian va a segnoin fast.15-12 Ennesimo primo tempo di Lubian.14-12 Diagonale profonda di Egonu da posto due.14-11 Primo tempo dietro a un piede di Lubian.13-11 Primo tempo di Chirichella.