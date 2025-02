Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il big match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Errore in attacco di Egonu.4-4 Colpo a scavalcare il muro di Haak,riporta ilin parità.3-4 Haak risponde da posto due.2-4 Egonu prende l’ascensore e saluta la compagnia.2-3 Errore al servizio di Konstantinidou.1-3 Questa volta è Danesi a spazzolare una palla a filo rete, break per.1-2 Sylla approfitta di una slash.1-1 Bordata in parallela di Egonu da seconda linea.0-1 Si parte con un errore in attacco di Sylla.20:45risponde con: Wolosz, Lanier, Gabi, Haak, Lubian, Fahr e De Gennaro.20:44 Questo il sestetto di: Konstantinidou, Egonu, Sylla, Daalderop, Heyrman e Gelin.20:41 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti ufficiali!20:38ha nella squadra il suo punto di forza, il sestetto veneto non ha punti di debolezza edovrà giocare al 100% per provare a metterlo in difficoltà.