Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: terzetto maschile 7° nelle qualifiche della team sprint

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClassifica finale al termine delle:Repubblica CecaPaesi BassiRegno UnitoGermaniaFranciaPoloniaItaliaSpagnaBelgioUcrainaLituaniaGrecia14:24 Partono molto lenti gli olandesi (8° tempo e 10° tempo nei primi due parziali) ma poi recuperano alla grande. Chiudono al secondo posto con 43.404” ad appena 67 centesimi dai primi.Rimangono solo gli olandesi. 14:20 Super recupero nel finale per i britannici. È loro il secondo posto in queste qualificazioni con il tempo di 43.496” a soli 0.159” dalla Repubblica Ceca.14:17 Gillion, Helal e Vigier, ilfrancese, fa e disfa. Rallenta nel finale dopo una partenza molto forte. Il risultato transalpino è comunque il terzogiornata e si vanno a piazzare dietro ai tedeschi con 43.