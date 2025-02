Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: stupendo oro per Martina Fidanza, battuta Wiebes nello scratch! Viviani subito fuori nella gara ad eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:05 Teutenberg si aggiudica la medaglia d’oro con un gran numero nell’ultimo rettilineo. Argento al portoghese Oira.20:04 Bronzo per il padrone di casa Hesters!20:03l’austriaco Wafler ed il danese Wulff. Sul podio il tedesco Teutenberg, il belga Hester ed il portoghese Oira.20:02 Si arrende l’olandese Havik. Altro favorito per il podio che chiude anzitempo la.20:02 Eliminato lo spagnolo Anguela Yaguez. Restano in sei!20:00 Beffato di un soffio il turco Yilmaz. Termina laanche per il britannico Perrett.19:59il russo Skorniakov. Restano dunque in 10 in questa corsa ad.19:58 Eliminati il polacco Wozniak, il ceco Kadlec e lo slovacco Rodner.19:57 NOOOOO!Elia. L’azzurro resta imbrigliato all’interno e si lascia sfilare dal gruppo.