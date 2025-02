Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: stupendo oro per Martina Fidanza, battuta Wiebes nello scratch! Ora Viviani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:48 Iniziano col botto i campionatiper la spedizione italiana. Serata che non è ancora finita, tra pochissimo toccherà infatti ad Elianella corsa ad eliminazionel.19:45non lascia l’interno tenendo a bada la volata di Lorena! E’ oro per l’italiana, seguita dall’olandese e dalla portoghese Maria Martins.OROAAAAAA!DUE GIRI AL TERMINE19:44 Ripresa Dupin! Tutto pronto per lo sprint che deciderà la gara!19:44 Molto più legnosa l’azione della transalpina, che difficilmente potrà reggere nei prossimi ed ultimi 5 giri.19:43 Saltano diversi cambi e la francese ne approfitta.in prima persona deve prendere carico dell’inseguimento. Mancano solo 8 giri!19:42 Eccolo il primo attacco! La francese Dupin prova ad anticipare le avversarie.