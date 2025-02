Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Martina Fidanza oro nello scratch! Viviani subito eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 Termina qui anche la nostratestuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:40 Italia che festeggia lo splendido oro colto da. L’azzurra con una prova strepitosa ha superato la campionessa del mondo Lorena Wiebes. Delusione invece per Elia, soltanto 15° nell’elimination race.20:38 Si chiude dunque la prima giornata deglidisudi Zolder.20:36 42.609 e medaglia d’oro meritata per la Francia. Non può nulla Lavreysen al cospetto di Sebastien Vigier, Timmy Gillion e Rayan Helal.20:34 E’ il momento della finalissima tra Francia e l’Olanda di sua maestà Lavreysen.20:33 Si sfalda quasiil terzetto ceco ed è un gioco da ragazzi per i britannici aggiudicarsi la medaglia di bronzo.