LIVE Ciclismo su pista Europei 2025 in DIRETTA | Italia seconda nel quartetto femminile quarto il rinnovato trenino maschile Alle 19 00 le prime finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:36 La nostraal momento termina qui, l’appuntamento è19:00 per le. OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi da l’appuntamento a più tardi!16:34 Per quanto visto in questo pomeriggio di gare la formazione azzurra potrà giocarsela per l’oro nell’inseguimento a squadre, mentre alDanimarca e Gran Bretagna sembrano di un’altra categoria, potrebbe e dovrebbe essere lotta per il bronzo con la Svizzera.16:32 Questa la top5 della qualificazione dell’inseguimento a squadre:1.Danimarca (3’50.991”)2.Gran Bretagna (3’51.578”)3.Svizzera (3?.54.205”)4.(3’55.760”)5.Polonia (3’57.261”)16:30 Danimarca al comando dopo le qualificazioni: 3’50.991” e margine inferiore ai sei decimi sulla Gran Bretagna!16:28 I danesi confermano che sarà una lotta a due con la Gran Bretagna per l’oro.