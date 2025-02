Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Italia rinnovata, ma con tanti giovani ambiziosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeglidisu, evento che si terrà in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.Oggi, dalle 13:30, si parte con le qualificazioni dei team sprint, sia maschili che femminili, per poi continuare con gli inseguimenti. A partire dalle 19, invece, sarà la volta dei primi turni e le loro rispettive finali, della finale scratch e della finale ad eliminazione.La compagine azzurra in terra belga prevede la partecipazione dinomi di spicco: da Elia Viviani, la cui ultima medaglia aglirisale al 2022 a Monaco di Baviera ad eliminazione, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, campionesse olimpiche della Madison a Parigi lo scorso anno, Francesco Lamon e Davide Boscaro, nel 2024 bronzo aglicon il quartetto dell’inseguimento, Matteo Bianchi, detentore del titolo nel KM, e Stefano Moro, bronzo nel Keirin, disciplina d’origine giapponese che prevede alcuni giri dietro una motocicletta, detta Derny, che si sposta a 600/700 metri dall’arrivo per lanciare lo sprint.