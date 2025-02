Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: in corso la scratch race con Martina Fidanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:40 15 giri al termine e ritmo che chiaramente tende ad aumentare. Nessuna però fa la prima mossa.19:38 Cambi regolari tra le protagoniste della gara mentre siamo arrivati a 22 giri dal traguardo.19:35 30 giri al termine. Andatura regolare con nessuna atleta che prova ad attaccare. Da tenere in considerazione per il podio la portoghese Maria Martins e la tedesca Lea Lin Teutenberg.19:33 40 i giri da percorrere per la gara di gruppo dalla comprensione più agevole delsu. Vince chi taglierà il traguardo in prima posizione. Unica possibilità per sparigliare le carte è quella di conquistare il giro.19:31 Partita la prima gara che assegnerà le medaglie continentali. Come da tradizione è il momento dellafemminile. Favorita d’obbligo l’olandese Lorena Wiebes, con la nostratra le papabili per il podio.