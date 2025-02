Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: eliminati i team sprint italiani, tra poco la scratch race con Martina Fidanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:27 43.297 il tempo della Repubblica Ceca, che disputerà più tardi la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna. Finalissima invece tra Olanda e Francia. Italia che chiude al settimo posto.19:25 Ultima heat con la Repubblica Ceca (Tamme, Tapinka e Peterka) che incrocia la Spagna (Jimenez Elizondo, Sanchez Garmenda e Moreno Sanchez).19:24 43.090 e vittoria per gli olandesi trainati da Lavreysen. Azzurri che sfiorano il record italiano chiudendo in 43.565. Come accaduto al femminile niente finale per l’Italia.19:22 Italia che schiera Stefano Minuta, Mattia Predomo e Matteo Bianchi. Sfida difficile ed intrigante contro il re dellomondiale Lavreysen. L’olandese completa il terzetto orange con Leneman e Van Loon.19:21 43.284 il tempo dei britannici, che si inseriscono al secondo posto alle spalle dei francesi.