Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: dalle 19.00 si riparte con il team sprint femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:48 Subito impegnate Miriam Vece, Matilde Cenci e Siria Trevisan. Le azzurre se la vedranno con il terzetto polacco nella prima heat che inizierà alle 19.00.18:44 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della prima giornata deglidisudi Zolder (Belgio). Tra poco più di 15 minuti le gare riprenderanno con il primo turno del.16:36 La nostraal momento termina qui, l’appuntamento è alle 19:00 per le prime finali. OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi da l’appuntamento a più tardi!16:34 Per quanto visto in questo pomeriggio di gare la formazione azzurra potrà giocarsela per l’oro nell’inseguimento a squadre, mentre al maschile Danimarca e Gran Bretagna sembrano di un’altra categoria, potrebbe e dovrebbe essere lotta per il bronzo con la Svizzera.