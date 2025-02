Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre ad un soffio dalla Germania nell’inseguimento a squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:39 Questa la top5 dopo la qualificazione:1.(4’14.994”)2.Italia (+0.042”)3.Gran Bretagna (+3.751”)4.Svizzera (+5.227”)5.Francia (+5.995”)15:36 L’Italia ha dimostrato di poter lottare per la medaglia più pesante, ci sarà da divertirsi domani!15.34 Crollo nel finale delle britanniche! Leech e compagne chiudono in terza posizione in 4’18.745” a 3.751”.15:31 La Gran Bretagna ha un altro passo, il passaggio ai 2000m è nettamente il migliore (2’11.033”).15:28 Ultima squadra al via la Gran Bretagna: Leech, Lewis, Lister e Morris.15:27 PER UN! Lechiudono la qualifica in 3’14.994”, alle spalle dellaper appena 42 millesimi.15:25 Consonni e compagne si portano a 4 decimiquando mancano 1000m al traguardo!15:24 Inizia la rimonta dell’Italia, che ai 2000m è salita in seconda posizione (2’12.