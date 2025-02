Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: al via le qualifiche dell’inseguimento femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Buri, Liechti, Liehener e Seitz si prendono subito il primo posto con 4’20.221”. Staccate di +19.156” le avversarie ucraine.14:34 È il momento delle svizzere.14:32 Le prime a scendere innell’inseguimentosono le ucraine. L’orologio al traguardo segna 4’39.377”. Le azzurre saranno le none in queste. l’Italia nella sprint a squadre affronterà l’Olanda al primo turno nella 3ª Heat della sera.14:27 A breve si partirà con le. Inper la compagine azzurra Alzini, Consonni, Guazzini e Fidanza.L’Italia si qualifica per il prossimo turno occupando il 7° posto. Fuori Belgio, Lituania, Grecia e Ucraina.Classifica finale al termine delle:Repubblica CecaPaesi BassiRegno UnitoGermaniaFranciaPoloniaItaliaSpagnaBelgioUcrainaLituaniaGrecia14:24 Partono molto lenti gli olandesi (8° tempo e 10° tempo nei primi due parziali) ma poi recuperano alla grande.