Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia mina vagante nel duello tra Francia e Norvegia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti alladellache apre il programma del Campionato del Mondo dia Lenzerheide in Svizzera. Si assegna il primo titolo della rassegna iridata e la prospettiva di aprire con una medaglia l’evento più importante della stagione alletta tutte le nazioni di primo piano. Laè composta da due donne e da due uomini. Ciascuna delle donne percorre la distanza di 6 km, mentre per gli uomini la distanza da percorrere misura 7,5 km. Per ogni atleta le prove di tiro sono due – una per posizioneLaè la favorita numero uno. La profondità del movimento transalpino in questo momento potrebbe addirittura permettere ai francesi di costruire un paio di staffette miste da medaglia, ma si dovranno accontentare di una che è, sulla carta, la più forte ora.