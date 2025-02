Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel rovina tutto, Italia giù dal podio. Francia d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.39: Ottava Ucraina, nona Finlandia, decimo Belgio15.38: Settima un’ottima per tre quarti, disastrosoal poligono, bastava davvero poco per giocarsi la medaglia ma l’azzurro ha sparato ai piccioni e non è la prima volta. Bisogna lavorare, e tanto, sulla continuità perchè alti e bassi del genere non sono accettabili a questilli.15.38: Sesta la Svizzera15.37: Germania terza, quarta la Norvegia, quinta la Svezia15.36: Argento per la Cechia, e lì ci poteva essere l’. Cade Samuelsson in curva15.36: ORO PER LA!15.35: Krcmar supera Strelow che non ne ha più, Cechia seconda ma da dietro potrebbero arrivare15.34:davanti, a 1? Germania, a 1’20” Cechia, a 1’29” Norvegia, Svezia, Svizzera, a 1’57”15.