Formiche.net - L’Italia non si isoli in Ue. Per l’AI centrale il rapporto con gli USA. Parla Benifei

Non grossi passi avanti, ma senz’altro nessun arretramento sulla governance e sugli sforzi fatti a livello europeo nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Uno snodo, comunque, per rilanciare la centralità dell’Ue su alcuni temi strategici legato allo sviluppo del, ma soprattutto un’occasione per consolidare i rapporti transatlantici. Sono i cardini su cui poggia la riflessione che Brando, relatore delAct e presidente della delegazione per i rapporti Ue-Usa dell’Euromento in quota dem, consegna alle colonne di Formiche.net a margine delAction Summit di Parigi.Forse non sono state annunciate novità di grande portata, ma anche il presidente Macron ha fatto annunci importanti. Diciamo che il Summit è stato forse più importante per gli annunci legati ai singoli contesti – come appunto quello francese in particolare sul versante degli investimenti – piuttosto che sul piano globale.